РИАМО - 11 дек. У дома 39 по улице Островитянова в Москве состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Виктору Юдину, в этом доме он жил с 1970 по 1985 год, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Командир роты 194-го стрелкового полка (162-я стрелковая дивизия, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт), старший лейтенант Юдин особо отличился в 1945 году в боях при форсировании рек Ост-Одер и Вест-Одер. После переправы его рота захватила плацдарм, отразив ряд контратак противника. С 1946 года он был в запасе. Работал на восстановлении ДнепроГЭСа.

«В Москве установили еще одну мемориальную доску Герою Советского Союза. В этом году это первая из пяти уже изготовленных мемориальных досок в рамках совместной с Клубом Героев программы увековечивания памяти Героев Советского Союза, живших в столице. Еще четыре планируется открыть в феврале ко Дню защитника Отечества», - сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он уточнил, что данная программа ежегодно поддерживается правительством Москвы.

В соответствии с решением комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей открывается пять мемориальных досок Героям Советского Союза и РФ. Всего за десять лет в мегаполисе появилась 51 такая доска.

Мемориальную доску с барельефом Виктора Юдина изготовили из бронзы скульптор, заслуженный художник России Игорь Бурганов и архитектор Юрий Менчиц.