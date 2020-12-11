РИАМО - 11 дек. Еще на пять дней продлили конкурс для управляющих организаций Московской области, жители могут отдать свой голос на портале ТыРешаешьЖКХ.рф за понравившуюся практику управления многоквартирными домами до 15 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

По словам Главного государственного жилищного инспектора региона Ольги Фединой, голосование на портале проводится в рамках конкурса «Мой Дом. Лучшая практика управления многоквартирными домами в Московской области 2020 года».

«Уже проголосовал 1641 человек. По таким критериям, как степень инновационности, уровень вовлеченности жителей, оригинальность идей и качество их исполнения на данный момент оценки «отлично» они поставили практикам четырех управляющих организаций», - говорится в сообщении.

Федина отметила, что на основании полученных результатов с 2021 года в систему работы управляющих компаний планируется внедрить новые стандарты.

«Мы хотим, чтобы как можно больше жителей региона таким образом выразили свое мнение относительно наиболее полезных и необходимых именно для них», - сказала Федина.