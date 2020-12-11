РИАМО - 11 дек. В рамках работы в Московской области мобильного пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота проведено 468 мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Проведены мероприятия по искусственному осеменению КРС, а также УЗИ диагностика стельности, оказание акушерско-гинекологической помощи и другие. Всего осеменено более 227 коров, при этом количество стельных коров составляет 221 голову. Следовательно, можно сделать вывод о высоком коэффициенте результативности в 98%», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Мобильный пункт искусственного осеменения КРС заработал в Подмосковье осенью прошлого года. Пункт оснащен высокотехнологичным оборудованием и осуществляет выезды по всей территории региона. Высококвалифицированные ветеринары применяют самые современные методики искусственного осеменения.

«Заявки ветспециалисты продолжают принимать. Наиболее активный интерес к работе мобильного пункта проявляют владельцы фермерских хозяйств. Операторы оказывают услуги на оборудовании экспертного класса и могут предоставить владельцу животного на выбор генетический материал от лучших племенных производителей, проверенный по качеству потомства и обладающий высокой молочной и мясной продуктивностью», - подчеркнул Воскресенский.

Также он обратил внимание на доступность стоимости услуг, оказываемых ветеринарными специалистами мобильного пункта.