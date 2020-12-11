РИАМО - 11 дек. Врачи гинекологического отделения Дубненской больницы спасли 32-летнюю пациентку со сложной внематочной беременностью, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в медучреждение с жалобами на острую боль в животе. Врачи диагностировали внематочную беременность на сроке 11 недель.

«Ситуация осложнялась тем, что эмбрион прикрепился к петлям кишечника. В гинекологии такой диагноз большая редкость. Пациентке была выполнена срочная операция совместно с хирургами, проведена остановка внутрибрюшного кровотечения», - сказал главный врач Дубненской больницы Алексей Осипов.

Он уточнил, что репродуктивная функция пациентки сохранена.

Он также посоветовал женщинам не ждать подозрительных симптомов и регулярно показываться врачу.

В результате слаженной работы врачей операция прошла успешно и пациентка уже выписана на амбулаторное лечение под наблюдением специалиста.