РИАМО - 11 дек. Главную новогоднюю елку страны, которую ранее торжественно срубили в Наро-Фоминском округе, привезли в центр Москвы, к Спасской башне Кремля, передает корреспондент РИАМО.

Елка была аккуратно закреплена на специальном транспорте с помощью тросов.

«Лесную красавицу доставили в целости и сохранности. Всех с наступающим Новым годом!» - сказал Дед Мороз, который посетил церемонию встречи главной новогодней елки в Кремле.

Водитель машины, на которой привезли дерево, передал комендатуре верительную грамоту. После этого грузовик с елкой проехал через ворота Спасской башни.

Главной елке страны 96 лет. Высота дерева составляет 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров.

Елку установят на Соборной площади Кремля и украсят игрушками.

В Наро-Фоминском округе на месте этой елки будет посажено много маленьких деревьев.

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