РИАМО - 11 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал всех желающих принять участие в акции «Стань Дедом Морозом!», для этого нужно зайти на сайт «Усыновление в Московской области» и выбрать пожелание.

Он отметил, что в пятницу ребята из детдомов Московской области приехали в дом правительства региона, чтобы вместе нарядить елку и повесить письма с пожеланиями воспитанников.

«Примите участие в нашей доброй традиционной акции и станьте Дедом Морозом для ребенка из детского дома, дома ребенка или интерната! Зайдите на сайт «Усыновление в Московской области» — http://usynovite.mosreg.ru/ и выберите пожелание. Добрые дела делать очень легко», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы сделать подарок, необходимо зайти на портал «Усыновление в Московской области», выбрать одно из учреждений и решить, мечту какого ребенка исполнить.

В этом году в данной акции принимают участие девять детских домов, восемь домов ребенка, семь домов-интернатов.