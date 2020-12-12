РИАМО – 12 дек. С субботы участки Солнцевской, Большой кольцевой и Некрасовской линий метро временно закрыли, на этих ветках ведется подготовка к открытию новых станций, сообщается на столичном едином транспортном портале.

До 22 декабря нет движения на участках Большой кольцевой и Солнцевской линий.

«8А (Солнцевская линия – ред.): поезда от «Рассказовки после «Парка Победы» поедут к «Деловому центру». Нет движения между «Парком Победы» и «Савеловской», — говорится в сообщении.

На Большой кольцевой действует участок между станциями «ЦСКА» и «Савеловская». Участок «Деловой центр» - «ЦСКА» закрыт.

Будут работать компенсационные бесплатные автобусы КМ. Они будут следовать по маршруту «Хорошево» - «Полежаевская» («Хорошевская») – «ЦСКА». Пассажирам также рекомендуют совершать поездки на МЦК.

До 14 декабря нет движения между станциями Некрасовской линии метро «Нижегородская» и «Лефортово». Участок закрыт из-за подготовки к открытию станции «Электрозаводская».

Будут работать бесплатные автобусы по маршруту «Нижегородская» - «Авиамоторная» - «Лефортово». Пассажиры также могут пользоваться автобусами маршрута 032.

В районе закрытых станций будет ограничено движение транспорта.

До конца этого года к открытию планируют подготовить три станции Большого кольца. Станции «Мневники» и «Карамышевская» - в финальной стадии готовности. Кроме них, к открытию готовят «Электрозаводскую», после открытия которой свыше 10 тысяч человек смогут экономить время при поездках.

Благодаря «Мневникам» и «Карамышевской» время, которое проводят в дороге 40 тысяч жителей, сократится на 40 минут. Разгрузятся такие станции, как «Октябрьское Поле», «Щукинская», «Полежаевская», станция Московского центрального кольца «Хорошево». Помимо этого, снизится транспортный поток на улице Нижние Мневники и Звенигородском шоссе.

Кроме того, планируется открыть станцию «Деловой центр» Солнцевской линии. Ранее пассажиры не могли пользоваться этой станцией. На этой ветке также увеличат парность составов.

После 22 декабря на Большой кольцевой линии будет организовано «вилочное» движение. Составы по очереди будут следовать до «Делового центра» или до «Хорошевской».

Ранее четыре станции Большого кольца столичной подземки получили наименования: «Новаторская», «Карамышевская», «Мневники», «Терехово».

Длина Большой кольцевой ветки будет достигать 70 километров. На ней будут находиться 31 станция и три электродепо.

Ранее в столице построили соединительную ветку между Большим кольцом и Серпуховско-Тимирязевской линией. Она предназначена для технического проезда поездов. Длина тоннеля составила 2 километра.​