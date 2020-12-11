РИАМО - 11 дек. Новая партия племенных быков из Германии поступила в Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных (АО «ГВЦ») Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных городского округа Подольск принял партию племенных быков голштинской, швицкой, джерсийской и симментальской пород. Бычки в количестве 19 голов прибыли из Германии», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

АО «ГВЦ» является крупнейшим племенным предприятием России, признанным лидером в области воспроизводства и искусственного осеменения, успешно работающим на этом рынке более 60 лет.

«Все прибывшие в область животные, в соответствии с едиными ветеринарно-санитарными требованиями Таможенного союза, поставлены на карантин. Новая партия быков-производителей пополнит уникальный по породному составу банк, единственный в стране, содержащий замороженное семя редких, генофондных пород КРС», - добавил Воскресенский.

По его словам, запас семени в банке на сегодняшний день составляет 4,5 миллиона доз от более чем 300 производителей 26 пород крупного рогатого скота.

Проверку при ввозе и постановке на карантин осуществили представители Раменского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям, отдела по надзору №5 управления госнадзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля, главным ветврачом ветеринарной станции по городским округам Домодедово и Подольск совместно с АО «ГВЦ».

«Отмечу, центр поставляет продукцию в лучшие племенные и товарные хозяйства 60 регионов РФ. За текущий год врачами государственной ветеринарной службы региона было оформлено более 980 электронных ветеринарных сопроводительных документов на генетический материал производителей», - уточнил Воскресенский.

Следующую партию племенных быков в центре ждут в ближайшее время.