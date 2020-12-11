РИАМО - 11 дек. За прошедшие две недели принято решение о предоставлении бесплатных земельных участков еще 77 многодетным семьям в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Общая площадь предоставляемых участков составит 12,8 гектара.

«Администрация Орехово-Зуевского городского округа подготовила к передаче многодетным семьям 18 земельных участков, администрация городского округа Клин – 11 участков, Ступино и Солнечногорск - по семь земельных участков, Егорьевск - шесть участков», - говорится в сообщении.

Еще по четыре участка предназначены для семей в Дубне и Раменском. В Шатуре, Можайском, Коломенском и Сергиево-Посадском округах – по три участка. Также несколько участков подготовили администрации городских округов Мытищи, Чехов, Истра, Серебряные Пруды и Серпухов.

Начать передачу участков многодетным семьям планируют до конца этого года.

Также Минмособлимущество согласовало образование 43 новых земельных участков для передачи семьям с тремя или более детьми. В Ногинске формируют 34 земельных участка, в Сергиевом Посаде - шесть участков, несколько участков формируются в Рузском округе и Егорьевске.