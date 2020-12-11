РИАМО - 11 дек. Президент России Владимир Путин отметил, что жесткие ограничения со стороны власти по контенту телевидения и социальных сетей могут привести к обратной реакции, но из ряда вон выходящие вещи, от которых «оторопь берет», надо ограничивать, сообщает РИА Новости.

На встрече президента с членами Совета по правам человека журналист Марина Ахмедова подняла вопрос морально-этических норм в СМИ и соцсетях. Она привела темы выпусков ток-шоу, которые идут на федеральных каналах в стране, – «От кого родила 12-летняя школьница?», «Беременна в 15», «Кто отец – Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник». Также она отметила, что появились люди, которые готовы продавать смерть в прямом эфире.

«Все, что вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи», - сказал Путин.

Президент добавил, что очень рассчитывает на то, что в стране будет постепенно подниматься уровень передач и людей не будут шокировать.

«В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко и нужно набраться терпения. Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей. Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. <…> Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать», - уточнил глава государств