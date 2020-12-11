РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В выходные в учреждениях культуры городского округа Люберцы планируют провести для жителей около 60 познавательных мероприятий ко Дню Конституции РФ, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«12 и 13 декабря 2020 года в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и учреждениях культуры городского округа Люберцы состоятся 58 мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации. Мероприятия проведут в режимах офлайн и онлайн», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры проведут информационно-познавательные классные часы, класс-концерты и выставки художественных отделений, просвещающие учащихся о создании Конституции и самого праздника.

По его словам, во всех библиотеках округа организуют познавательные викторины, книжно-иллюстрационные выставки, а также познавательные беседы для постоянных читателей и групп. В культурно-досуговых учреждениях состоятся творческие мастер-классы, выставки плакатов, тематические мультпоказы.

«Принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, могут все желающие. Предварительно не забудьте посмотреть правила посещения учреждения и участия в мероприятиях как офлайн, так и онлайн», - пояснил Ружицкий.

По его словам, с актуальными новостями и подборками новогодних событий можно ознакомиться на официальной странице в Instagram комитета по культуре городского округа Люберцы: @lubrekultura.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году, а с 1994 года указом президента России 12 декабря был объявлен государственным праздником.