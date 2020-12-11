РИАМО - 11 дек. В преддверии Нового года губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с наступающим праздником воспитанников детских домов, дети были приглашены в дом правительства региона на традиционную предновогоднюю благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом!», которая проводится третий год подряд, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев и дети нарядили праздничную елку игрушками, которые ребята сделали своими руками. Также губернатор угостил ребят конфетами и мандаринами, вручил подарки.

«Угощайтесь, конфеты вкусные, хватит на всех. Но, что самое главное, знаете? Угостить конфетами своих друзей. Поэтому, когда поедете обратно, обязательно подумайте, кого вы угостите. Хочу вам пожелать, ребята, чтобы вы всегда были счастливы и сами тоже любили дарить подарки», - сказал Воробьев детям.

Пятилетний Матвей из Сергиева Посада рассказал губернатору, что тоже очень любит хоккей и, когда вырастет, станет хоккеистом. А восьмилетний Алихан из Балашихи мечтает стать борцом за справедливость и помогать слабым. Поэтому на праздник он пришел именно в костюме Зорро.

Помочь ребенку исполнить новогоднюю мечту может каждый. Уже третий год подряд проходит благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!». В этом году в ней участвуют девять детских домов, восемь домов ребенка, семь домов-интернатов.

Сделать подарок просто – нужно зайти на портал «Усыновление в Московской области», выбрать одно из учреждений и решить, мечту какого ребенка исполнить.

Передать подарки можно через детский дом, министерство образования Московской области или территориальное управление опеки и попечительства.