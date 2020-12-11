РИАМО - 11 дек. В преддверии Нового года губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с наступающим праздником воспитанников детских домов, дети были приглашены в дом правительства региона на традиционную предновогоднюю благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом!», которая проводится третий год подряд, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьев и дети нарядили праздничную елку игрушками, которые ребята сделали своими руками. Также губернатор угостил ребят конфетами и мандаринами, вручил подарки.
Пятилетний Матвей из Сергиева Посада рассказал губернатору, что тоже очень любит хоккей и, когда вырастет, станет хоккеистом. А восьмилетний Алихан из Балашихи мечтает стать борцом за справедливость и помогать слабым. Поэтому на праздник он пришел именно в костюме Зорро.
Помочь ребенку исполнить новогоднюю мечту может каждый. Уже третий год подряд проходит благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!». В этом году в ней участвуют девять детских домов, восемь домов ребенка, семь домов-интернатов.
Сделать подарок просто – нужно зайти на портал «Усыновление в Московской области», выбрать одно из учреждений и решить, мечту какого ребенка исполнить.
Передать подарки можно через детский дом, министерство образования Московской области или территориальное управление опеки и попечительства.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии