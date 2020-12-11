РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 11 дек. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков ознакомился с работой центра управления регионом в Котельниках с обращениями жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Терюшков и члены общественной палаты посетили с экскурсией муниципальный центр управления регионом в Котельниках. Им продемонстрировали, что происходит с обращениями после того, как они поступают в центр.

«Сообщения от жителей принимаются через горячую линию, чаты в мессенджерах, портал «Добродел» и социальные сети. Затем операторы перенаправляют обращение к ответственным сотрудникам из той или иной сферы, а полученную в ответ информацию сообщают заявителю», - говорится в сообщении.

Помимо отработки жалоб центр управления регионом обеспечивает доступ к изображению с видеокамер на контейнерных площадках города. Также сотрудники ЦУРа фиксируют перемещения спецтехники во время уборки территорий благодаря системе ГЛОНАСС. Посетители высоко оценили работу муниципального ЦУРа в Котельниках.

Глава городского округа Сергей Жигалкин начинает в муниципальном ЦУРе каждый рабочий день: анализирует тепловую карту по городской проблематике, выборочно проверяет ответы на обращения на предмет их качества, чуткости и полноты.

«Я лично вовлечен в эту работу и добиваюсь от коллег, чтобы все решалось с первого раза качественно - благодаря этому у нас в системе ЦУР минимальное количество повторных обращений», - заключил Жигалкин.