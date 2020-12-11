РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Жителей Подольска приглашают принять участие в конкурсе любительской фотографии #ВОбъективеЗима, работы принимают до 21 декабря, сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы рады сообщить вам, что 11 декабря стартовал наш ежегодный фотоконкурс #ВОбъективе. Тема - #Зима2021. Чтобы стать участником конкурса, присылайте свои снимки на почту ДК info@dk-october.ru или выкладывайте фотографии на своих страницах ВК или инстаграм с хэштегом #ВОбъективеЗима», - говорится в сообщении.

На снимке должна быть отражена тема, к каждой работе необходима подпись - имя и фамилия автора, а также название.

Первый этап приема работа продлится с 11 по 21 декабря. С 22 декабря начнется второй этап онлайн голосования, в нем примут участие только те работы, которые отберут организаторы конкурса.

25 декабря организаторы конкурса определят двух победителей - лучший снимок по мнению фотоклуба «50мм» под руководством Кирилла Шутилина и лучший снимок по итогам интернет-голосования. Победителей ждут призы от Дворца культуры «Октябрь».