РИАМО - 11 дек. Показатели смертности от коронавирусной инфекции до конца года могут вырасти в Российской Федерации еще сильнее, сообщила председатель правления совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти ожидают повышение показателей смертности в России в ноябре и декабре текущего года, а за 10 месяцев рост общей смертности по РФ составил 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Если смертность выросла на 9%, то, по всей видимости, рост будет в пределах 20% до конца года. Будем надеяться, что после того, как эпидемия сойдет, Россия снова вернется к тренду роста продолжительности жизни, как это было до этого», - сказала Халтурина в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что продолжительность жизни все же снизиться, это уже учитывается во всяческих прогнозах. По ее словам, коронавирус — это достаточно опасное заболевание, которое повышает риски умереть приблизительно в два раза за год.

«Это общемировая тенденция, за исключением, наверное, Китая, где это случилось только в одной провинции», - добавила Халтурина.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- Замминистра здравоохранения РФ отметил, что пандемия коронавирусной инфекции пойдет на спад в середине 2021 года. Ситуация с распространением Covid-19 закончится тогда, когда станет управляемой.

- Власти Подмосковья рассмотрят возможность допуска зрителей на открытые стадионы. По данному вопросу нужно согласование с Минспортом РФ и Роспотребнадзором.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая российская вакцина от Covid‑19 поступила в гражданский оборот. Данный препарат уже доставили в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Тулу.

- ​Более 22,5 тыс человек с Covid‑19 умерло в России в октябре. Также в 2266 случаях Covid-19 предполагается основной причиной смерти, но для подтверждения наличия инфекции необходимы дополнительные медицинские исследования.

- На портале госуслуг теперь можно сообщить о возникших проблемах в связи с Covid‑19. Чтобы сообщить о проблеме, нужно авторизоваться или зарегистрироваться.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российское правительство на сегодняшний день не планирует вводить локдаун в стране из-за ситуации с Covid-19.

- Столичный фармзавод обеспечит вакциной от Covid‑19 десятки российских регионов. Первые упаковки вакцины планируется выпустить в январе 2021 года.

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.