РИАМО - 11 дек. Генеральная прокуратура России считает, что решение о штрафе в отношении столичного детского хосписа «Дом с маяком» нужно отменить, так как нет состава правонарушения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Зюзинский районный суд столицы ранее взыскал с московского хосписа штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов. Представители хосписа попросили не выписывать им штраф, а только ограничиться предупреждением.

«Прокуратура Москвы осуществила проверку законности не вступившего в силу судебного акта по поручению Генпрокуратуры и приняла решение о протесте с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа», - говорится в сообщении.

Протест будет рассмотрен 14 декабря.

Причиной проверки хосписа стала жалоба по поводу нарушений в области оборота наркотических препаратов. Согласно данной жалобе, в учреждении одному из подопечных выписывали слишком большое количество наркотических средств. ​

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