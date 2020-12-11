РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Порядка 30 миллионов рублей планируют выделить на благоустройство территории поселка Новый в городском округе Красногорск, сообщил первый замглавы администрации муниципалитета Всеволод Волосевич.

Концепцию комплексного благоустройства поселка обсудили с жителями в администрации городского округа. Ранее территория поселка принадлежала министерству обороны РФ. От жителей в администрацию поступало много обращений по поводу содержания.

«Планируем масштабную реконструкцию и благоустройство поселка Новый в 2021 году. В нынешнем году муниципалитет уже провел частичный ремонт дорожной сети, ранее провели комплексное благоустройство ряда дворовых территорий. Но комплексно подойти к благоустройству у муниципалитета не хватает средств. Мы обратились к губернатору Андрею Воробьеву, и он выделил нам субсидию на благоустройство именно этого района», - сказал Волосевич.

По его словам, работы будут проводить на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Точная стоимость работ пока не определена, в настоящее время обсуждается сумма порядка 30 миллионов рублей.

На основании утвержденной жителями концепции подготовят проект, осметят все работы и направят документы на экспертизу. Конкурсные процедуры планируют провести весной 2021 года, и до осени закончить все работы.

«Предварительно планируем, что построим порядка 500-600 квадратных метров новых пешеходных дорожек, отремонтируем 6-7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия», - добавил Волосевич.

Он также сообщил, что в планах обновить всю систему уличного освещения в поселке. Основное пожелание жителей – увеличить парковочное пространство. В поселке в этом году убрали незаконные гаражи-ракушки. Освободившуюся площадь используют под обустройство парковок.

Кроме того, в поселке планируют разбить сквер, где жители смогут гулять и отдыхать. Для этого хоккейную коробку перенесут из двора дома на новое место и создадут современную спортивную зону с освещением и раздевалками.

«То, что мы сегодня обсудили – было мечтой всех моих соседей на протяжении последних лет 15. Ранее все, что делалось в поселке – только на депутатские деньги. Сейчас Минобороны передало участок в муниципалитет, и появилась возможность осуществить наши мечты о благоустройстве!» - сказала активная жительница поселка Светлана Хоменко.