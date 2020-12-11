РИАМО - 11 дек. Ковидный госпиталь в городском округе Подольск получил дополнительную мощность, которую учреждению выдали энергетики компании «Россети Московский регион», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Специалисты электросетевой компании выполнили строительство двух воздушных линий 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода общей протяженностью 240 метров. В комплектной трансформаторной подстанции трансформатор 160 кВА заменен на 400 кВА. Также проведена реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ с заменой низковольтной ошиновки трансформатора», - говорится в сообщении.

На первом этаже физкультурно-спортивного комплекса «Ирида» размещается мобильный госпиталь на 195 пациентов. Комплекс переоборудовали под размещение дополнительных коек, также здесь присутствует вся необходимая техника для госпитализации заболевших Covid-19.

Спортивные секции физкультурно-спортивного клуба переместили в спортзалы средней школы поселка Подольской машинно-испытательной станции, а также в ДК «Металлург» на Львовской и в поселке радиоцентра Романцево.

Больницам на территории южного Подмосковья, а именно в городских округах Подольск, Жуковский и Бронницы, была выдана дополнительная мощность, которая превышает 3,3 МВА.