РИАМО - 11 дек. Последний в этом году прием населения заместителем председателя Московской областной думы, руководителем фракции «Справедливая Россия» Игорем Чистюхиным состоится 14 декабря, говорится в сообщении помощника зампреда.

«Обратиться за помощью можно с 10:00 до 12:00 по адресу: Жуковский, улица Гагарина, дом 2, третий этаж, с 13:00 до 15:00 - Раменское, Михалевича, дом 2 (КДЦ «Сатурн»)», - говорится в сообщении.

Возобновятся приемы населения в январе 2021 года.

Приемы населения проводятся с использованием средств индивидуальной защиты.