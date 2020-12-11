РИАМО - 11 дек. Компании «Яндекс» выдано разрешение на строительство делового центра на Воробьевых горах в Москве, здание возведут на месте бывшей гостиницы «Корстон», говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Разрешение на строительство будет действовать до 11 августа 2026 года.

«Согласно выданному разрешению, в 13-16-этажном здании общей площадью 248,6 тысячи квадратных метров предусмотрены офисные (120,6 тысячи квадратных метров), технические помещения (27,4 тысячи квадратных метров)», - говорится в сообщении.

Предусмотрена также подземная автостоянка площадью 54,7 тысячи квадратных метров на 1421 машино-место. Всего в здании будет пять подземных этажей.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок делового центра», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что по заданию комитета специалисты центра экспертиз выполнят лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ, обеспечивающие безопасную эксплуатацию здания.