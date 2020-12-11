РИАМО - 11 дек. Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев отметил, что пандемия коронавирусной инфекции пойдет на спад в середине 2021 года, передает Федеральное агентство новостей.

Он уточнил, что ситуация с распространением Covid-19 закончится тогда, когда станет управляемой. Сделать ее такой можно только при помощи вакцинации или медикаментов, которые быстро влияют на инфекцию.

«Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — подчеркнул Гриднев.

С начала пандемии в России выявлено 2 597 711 случаев коронавируса, скончались 45 893 человека, выздоровели 2 059 840 пациентов.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- Замминистра здравоохранения РФ отметил, что пандемия коронавирусной инфекции пойдет на спад в середине 2021 года. Ситуация с распространением Covid-19 закончится тогда, когда станет управляемой.

- Власти Подмосковья рассмотрят возможность допуска зрителей на открытые стадионы. По данному вопросу нужно согласование с Минспортом РФ и Роспотребнадзором.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая российская вакцина от Covid‑19 поступила в гражданский оборот. Данный препарат уже доставили в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Тулу.

- ​Более 22,5 тыс человек с Covid‑19 умерло в России в октябре. Также в 2266 случаях Covid-19 предполагается основной причиной смерти, но для подтверждения наличия инфекции необходимы дополнительные медицинские исследования.

- На портале госуслуг теперь можно сообщить о возникших проблемах в связи с Covid‑19. Чтобы сообщить о проблеме, нужно авторизоваться или зарегистрироваться.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российское правительство на сегодняшний день не планирует вводить локдаун в стране из-за ситуации с Covid-19.

- Столичный фармзавод обеспечит вакциной от Covid‑19 десятки российских регионов. Первые упаковки вакцины планируется выпустить в январе 2021 года.

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.