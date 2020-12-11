РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Жителей подмосковного Подольска приглашают принять участие в благотворительной акции «Подарок младшему другу» по сбору новых мягких игрушек для ребят, находящимся на лечении в Подольской детской городской больнице, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии Нового года приглашаем всех желающих принять участие в благотворительной акции «Подарок младшему другу» по сбору новых мягких игрушек для ребят, находящихся на лечении в Подольской детской городской больнице. Давайте подарим ребятам вместе с игрушкой частицу нашего тепла, заботы, внимания, любви. Ваш подарок малышам – это то малое, что мы с вами можем сделать для них!» - говорится в сообщении.



Акция продлится до 23 декабря. Пункт сбора мягких игрушек находится в волонтерском центре Подольска на улице Ульяновых, 1 и работает по будням с 10:00 до 18:00.