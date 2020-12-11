РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В поселке Октябрьский городского округа Люберцы чемпион мира по армлифтингу, жиму лежа и становой тяге Евгений Петров проводит занятия по тяжелой атлетике для всех желающих на бесплатной основе, говорится в сообщении администрации муниципалитета.

«На стадионе «Балятино» МУ «Дирекция спортивных сооружений» под руководством квалифицированного инструктора по спорту, чемпиона мира по армлифтингу, жиму лежа и становой тяге 2019 года Евгения Петрова проходят бесплатные занятия физкультурно-спортивной направленности по тяжелой атлетике», - говорится в сообщении.

Тренировки проводятся для жителей округа в возрасте от 18 лет. Занятия проходят по установленному расписанию: по понедельникам, средам и пятницам с 19:00 до 21:00 в зале тяжелой атлетики школы №53; вторник - занятия в режиме онлайн.