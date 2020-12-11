РИАМО - 11 дек. С 14 декабря для застройщиков Московской области начнет действовать новая форма проектной декларации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Детализация данных затронет основные разделы декларации.

«В разделе «О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика» теперь будет необходимо дополнительно указать организационно-правую форму и полное наименование единоличного исполнительного органа и его ИНН», - говорится в сообщении.

Так, в разделе «Об учредителе — физическом лице» появятся сведения о СНИЛС и ИНН учредителя. Эти же сведения будут указывать и в данных о физических лицах, входящих, в соответствии с законодательством РФ о защите конкуренции, в одну группу лиц с застройщиком.

Кроме того, в разделе «Информация о проекте строительства» будут указываться характеристики проекта строительства (количество пассажирских и грузовых лифтов и инвалидных подъемников). Характеристики жилых помещений будут дополнены общей жилой площадью каждого помещения и высотой потолков. Необходимо будет также указывать высоту потолков и в нежилых помещениях.

Также в декларации будут указывать информацию о генеральном подрядчике. Изменения коснутся и раздела «О планируемых элементах благоустройства территории…».

Появится графа «О предельных параметрах разрешенного строительства», где необходимо указывать: площадь жилого квартала, в котором осуществляется застройка, общую площадь общественно-деловой инфраструктуры в зоне застройки, количество полос улично-дорожной сети, примыкающей к участку застройки, наличие движения общественного транспорта на улично-дорожной сети, примыкающей к зоне застройки, радиусы доступности остановок общественного транспорта и обеспеченность населения озелененными территориями.

Декларацию дополняют графой «О сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства», в разделе «О целевом кредите (целевом займе)» начнут дополнительно указывать срок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответствии с договором кредита (займа).