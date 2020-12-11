РИАМО - 11 дек. Сразу несколько жилых кварталов с развитой инфраструктурой появятся в реорганизованной промзоне «Калошино» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

За 11 месяцев текущего года на территориях реорганизуемых промзон построено почти 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости.

«В качестве одного из удачных примеров редевелопмента можно привести промзону «Калошино», в разных частях которой сейчас инвесторы строят несколько кварталов с развитой социальной инфраструктурой», - отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Еще в районе Метрогородок на востоке Москвы несколько лет назад утвердили два проекта планировки. Здесь снесут старые строения и построят 1,4 миллиона «квадратов» жилья. Сейчас здесь строят ЖК «Сиреневый парк» площадью 160 тысяч квадратных метров.

Также в районе Гольяново инвестор достраивает ЖК «Level Амурская». На сегодняшний день введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью свыше 130 тысяч квадратных метров. В строительстве сейчас находятся дома площадью порядка 100 тысяч квадратных метров, детский сад на 175 мест и школа на 400 учеников.