РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Член регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Игорь Коханый положительно оценил условия нахождения в ковидном центре Люберец, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

Коханый посетил временный инфекционный стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе ФОКа «Люберецкий». Вместе с руководителем учреждения парламентарий побывал в «красной зоне», где находятся на лечении пациенты с Covid-19, побеседовал с больными об условиях их содержания.

«В учреждении развернуто 204 койко-места, из них 20 - реанимационных. После общения с пациентами я понял, что работа в центре организована на хорошем, качественном уровне. Пациенты положительно оценивают лечение, питание и уход», - сказал Коханый.

Парламентарий пообщался с медперсоналом и ощутил на себе, как сложно находиться в «красной зоне» в защитном комбинезоне. Он пожелал медикам скорейшего улучшения эпидемиологической обстановки и крепкого здоровья.

Депутат поблагодарил сотрудников УК «ЛГЖТ», которая в кратчайшие сроки провела ремонтные работы по переустройству ФОКа в ковид-центр. Также выразил слова благодарности министерству здравоохранения Московской области и администрации Люберец, которые обеспечили центр всем необходимым оборудованием и медикаментами.

По итогу встречи Коханый вручил медикам ящик гранатов в рамках акции «Лови гранат», употребление которых, по мнению ученых, помогает практически полностью побороть патогены коронавируса в организме.