РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 дек. В пятницу состоялось рабочее совещание Общественной палаты городского округа Щелково, на котором были избраны три заместителя председателя палаты, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня мы избрали заместителей председателя по различным направлениям для эффективной работы. Наши основные задачи на ближайшее будущее - мониторинг ситуации на территории округа, помощь в решении проблемных вопросов жителей, развитие гражданского общества», - сказал председатель Общественной палаты Щелкова Рушан Махмутов.

Заместителем председателя Общественной палаты по направлению ЖКХ и социальной политики был выбран Андрей Корначев, замом по организации методической работы и ответственного секретаря стала Лариса Владимирова, заместителем по культуре и молодежной политике стал Алексей Фураев.