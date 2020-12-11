РИАМО - 11 дек. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы опровергли информацию о том, что в столице к охране порядка во время новогодних праздников будут привлекать казаков, передает ТАСС.

​Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что власти Москвы планируют привлечь казаков к охране правопорядка на время празднования Нового года.​

«Оперативная обстановка в городе остается стабильной и находится под контролем правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Имеющихся нарядов достаточно для обеспечения безопасности в городе. Привлечение дополнительных сил не требуется.