РИАМО - 11 дек. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы опровергли информацию о том, что в столице к охране порядка во время новогодних праздников будут привлекать казаков, передает ТАСС.
Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что власти Москвы планируют привлечь казаков к охране правопорядка на время празднования Нового года.
«Оперативная обстановка в городе остается стабильной и находится под контролем правоохранительных органов», - говорится в сообщении.
Имеющихся нарядов достаточно для обеспечения безопасности в городе. Привлечение дополнительных сил не требуется.
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