РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверит жалобу жительницы Подольска, в одной из комнат в квартире, где она проживает с грудным ребенком, мокнут стены.

Максимович провел личный прием граждан в дистанционном режиме по телефону и видеосвязи. В пятницу к нему обратились жители Подольска по вопросам оказания материальной помощи в связи со сложной жизненной ситуацией, начисления платы за вывоз мусора, а также по вопросам о порядке и сроках выдачи копии решения суда.

«Ко мне поступило обращение в социальных сетях по вопросу ЖКХ. Подольчанка утверждает, что в квартире, где она проживает совместно с грудным ребенком, мокнут стены в одной из комнат. Гражданка ранее обращалась на портал «Добродел» с данной проблемой, однако к моменту прихода сотрудников МУЖРП все стены были сухими. Чтобы решить возникшую проблему, в оперативном порядке организую и приму непосредственное участие в инспекционном выезде к ней», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На все поступившие в ходе личного приема вопросы Максимович дал исчерпывающие ответы и взял их на личный контроль.

Личные приемы граждан парламентарий проводит еженедельно. Для предварительной записи нужно обращаться по телефонам: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94.