РИАМО - 11 дек. Разработка фрязинского ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» – система «умный дом» для глухих и слабослышащих людей Senso – была отмечена в ходе совещания, которое провел президент России Владимир Путин, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Глава государства встретился с руководителями общественных организаций инвалидов, чтобы обсудить волнующие их проблемы и поставить задачи, которые правительству РФ необходимо решить в ближайшее время. Там ему рассказали об уникальной системе.

«Умный дом» состоит из множества различных датчиков, которые передают информацию глухому человеку о том, что происходит: или звонят в дверь, или заплакал ребенок, или льется вода из-под крана. Быстрая реакция на такие звуки иногда может спасти жизнь человеку. И это могло бы благодаря технологиям быть доступно и нам, глухим и слабослышащим», - сказал президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов.

В ходе совещания министр промышленности и торговли Денис Мантуров также поддержал разработку подмосковного предприятия, которая внедряется не только в России, но и экспортируется за рубеж.

Подготовка к внедрению комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла по созданию устройств и технологий для глухих и слабослышащих уже ведется. К участию обязательно будут привлечены люди с инвалидностью.

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