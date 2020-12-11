РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Ранее судимый житель подмосковной Балашихи украл из подъезда жилого дома велосипед стоимостью более 23 тысяч рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее велосипед из тамбурного помещения дома на улице Свердлова. Сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан и доставлен 33-летний ранее судимый местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.