РИАМО - 11 дек. Генеральная прокуратура России начала проверку обоснованности роста цен на базовые продукты питания во всех регионах страны, передает Газета.ru.

По данным прокуратуры, сахар в России подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, а хлеб — на 6,3%.

«В Генпрокуратуре заявили, что с учетом этого прокурорам субъектов РФ было поручено совместно с антимонопольными органами «активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», - говорится в сообщении.

При обнаружении нарушений прокуроры в регионах РФ будут реагировать решительно и принципиально, а также «жестко пресекать картельные сговоры».

Ранее президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о стремительном подорожании некоторых продуктов в стране. ​