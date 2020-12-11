РИАМО - 11 дек. На территории новой Москвы за 11 месяцев этого года ввели в эксплуатацию пять детских садов, а также школу-гигант на 1,15 тысячи учащихся, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«По итогам 11 месяцев в ТиНАО построили и ввели пять детских садов, из них четыре— за счет средств компаний: две в поселении Сосенское, еще две в поселении Московский. Детский сад в Щербинке возвели за счет средств Адресной инвестиционной программы. Также закончили и ввели школу-гигант на 1,15 тысячи учащихся в поселении Московский. Источник финансирования — городской бюджет», — сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в новой Москве в результате ввода данных объектов появилось 2,19 тысячи мест в школах и садах.

Он добавил, что в течение 2020-2021 годов инвесторы возведут в ТиНАО 18 детсадов, 12 школ и пять поликлиник.

За восемь лет в Троицком и Новомосковском округах увеличилось и количество рабочих мест - с 82 тысяч до свыше 170 тысяч.