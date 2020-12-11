РИАМО - 11 дек. Загруженность московских дорог вечером в пятницу составила девять баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы наблюдаются в центре города, на МКАД, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце.

Также пробки образовались на вылетных магистралях города как в сторону центра, так и в сторону области. Особенно перегружены участки дорог около пересечения с МКАД.

К 20:00 прогнозируется снижение до шести баллов, а свободными дороги столицы станут к 22:00 (два балла).