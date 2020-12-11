В этом году из-за пандемии коронавируса в столице пришлось отменить новогодние фестивали и детские елки. Тем не менее, без праздника дети не останутся. Многие новогодние представления переведены в новые форматы – онлайн- или автошоу на открытом воздухе, либо пройдут традиционно, но с ограничениями. Как подарить ребенку встречу с Дедом Морозом и новогоднее настроение на зимних каникулах, читайте в подборке РИАМО.

Встреча с Дедом Морозом в «Кидзании»

Новогодняя программа в «Кидзании» стартовала 7 декабря. В связи с действующими мерами безопасности она будет проходить в режиме иммерсивных театрализованных представлений по заранее составленным маршрутам. Посетить парк можно в мини-группах в сопровождении гидов.

Детей ждет праздничный парад профессий с Дедом Морозом и Снегурочкой, показ новогодних костюмов на Главной площади, рождественский флешмоб и другие развлечения.

Дополнение к основному билету – Z Ticket – включает новогодний мастер-класс и посещение резиденции Деда Мороза и Снегурочки. Вход в Парк и посещение мероприятий возможны только в защитной маске и перчатках.

Помимо очной встречи с Дедом Морозом, Парк профессий предлагает новогоднее часовое путешествие в режиме онлайн. Также к нему можно добавить специальные подарки: билет в «Кидзанию» на следующий год и онлайн-викторину «Мозгва». Заказать новогоднее путешествие можно уже сегодня, ссылка на фильм и онлайн-викторину «Мозгва» придет 25 декабря.

Где: Москва, Ходынский бул., 4, ТЦ «Авиапарк»

Сайт:https://kidzania.ru/

Сколько стоит: от 499 рублей – онлайн-путешествие, 2090 рублей – новогодняя программа в парке

Режим работы парка: понедельник – воскресенье с 12:00 до 19:00.

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Мюзикл с косатками в «Москвариуме»

сайт moskvarium.ru

С 12 декабря по 17 января в «Москвариуме» на ВДНХ пройдет новогоднее водное шоу-мюзикл «Вокруг света за Новый год». Чтобы спасти праздник, героям предстоит обернуться вокруг света за одну ночь и предотвратить похищение новогодних традиций на нескольких континентах. В шоу задействованы моржи, дельфины, морские львы и косатки.

Шоу будет проводиться с соблюдением требований безопасности и социальной дистанции. Наполняемость зрительного зала на каждом представлении не превышает 25% от общей вместимости.

Кроме того, в «Москвариуме» открыты для посещения постоянная экспозиция Аквариума и Центр плавания с дельфинами. При этом посетить Аквариум можно в индивидуальном порядке: проведение групповых экскурсий и познавательных занятий приостановлено.

Где: Москва, ВДНХ

Сайт:https://www.moskvarium.ru/

Сколько стоит: новогоднее водное шоу – от 1500 рублей, комбо-билет на шоу с посещением Аквариума – от 3000 рублей, отдельно Аквариум – от 650 рублей, плавание с дельфинами – от 10 000 рублей (за 10 минут)

Режим работы: с 10:00 до 22:00

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Онлайн-елка «Пять чудес Деда Мороза»

Шоу-блокбастер «Пять чудес Деда Мороза» заявлено как единственная елка, которая состоится при любых обстоятельствах с 26 декабря по 7 января. Зрителям обещают не просто трансляцию спектакля, а полное погружение в инновационный формат с 3D-графикой на уровне лучших фильмов-блокбастеров. У ребенка будет возможность увидеть себя на экране, преодолеть испытания вместе с героями шоу, победить в мини-играх, управлять ходом событий и выбирать сюжетные повороты.

Как отмечают организаторы, шоу формируется для каждого зрителя по ходу просмотра и рассчитано на детей в возрасте от 3 до 10 лет. Чтобы попасть на онлайн-елку, необходимо после покупки билета загрузить фото ребенка, его послание Деду Морозу и ввести его данные в короткой анкете.

Где: на сайте https://www.7-raduga.ru

Сколько стоит: от 890 рублей

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«АвтоЕлка» в Быково

Зрительский клуб Пять Пятёрок в соцсети "Вконтакте"

На «АвтоЕлку», которая пройдет на территории бывшего аэропорта «Быково», маленьких и взрослых гостей приглашает цирковая и театральная компания «Аквамарин». Представления не попадают под ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, так как зрители будут находиться в своих собственных автомобилях, а шоу проходит на открытом воздухе. Елки стартуют 19 декабря и продлятся до конца января.

Сюжет первой «АвтоЕлки» в России – полностью инопланетный. Злая волшебница Леди Коррозия с планеты Бетта обиделась на жителей за то, что ее не позвали на праздник. Она похищает Деда Мороза со Снегурочкой и уносит их со скоростью света в бездну галактики. Вызволять сказочных персонажей из плена будут отважные бетта-механики Тик и Так на своих межгалактических автомобилях-кораблях.

Всем гостям можно сигналить, мигать фарами, смотреть из люка, кричать, свистеть, веселиться.

Где: Московская область, пос. Быково, ул. Советская, 19/1, аэропорт «Быково»

Сайт:https://avtoelka.ru/

Сколько стоит: 7500 рублей за машину

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«Дорога в Рождество» в Храме Христа Спасителя

сайт Фонда Храма Христа Спасителя

Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя с 25 декабря 2020 по 10 января 2021 года приглашает гостей на сказку «Дорога в Рождество».

История Светы и ее брата Димы, отправившихся в трудный путь за исчезнувшей чудесной звездой, не оставит гостей равнодушными. Пройти свою «дорогу в Рождество» детям помогут красочные декорации, захватывающий сюжет, новейшие сценические технологии и спецэффекты и, конечно, добрая музыка.

Перед началом представления детей ждет анимационная программа продолжительностью 45 минут. В связи с требованиями Роспотребнадзора, в этом году команда аниматоров проведет игры и конкурсы с залом со сцены.

Где: Москва, ул. Волхонка, 15, Храм Христа Спасителя

Сайт:http://fxxc.ru/doroga-v-rozhdestvo/

Сколько стоит: от 500 рублей

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Детский театр Андрея Фартушного

Детский театр Андрея Фартушного в соцсети "Вконтакте"

С 12 декабря 2020 по 8 января 2021 года театр Андрея Фартушного приглашает юных гостей на интерактивное шоу и встречу с Дедом Морозом. Организаторы обещают помочь детям поверить в себя, понять, как важно мечтать и стремиться к исполнению своих желаний. Детвору ждут 10 шоу в одном, а также интересные истории жизни ученых и изобретателей.

Где: Москва, ул. Хамовнический вал, 34, КЗ «Юность»

Сайт:https://мечты-шоу.рф

Сколько стоит: от 2000 рублей