РИАМО - 11 дек. Мосгосстройнадзор выдал на ввод в эксплуатацию многофункционального торгового комплекса «Глобус» на улице Широкой в столице, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В двухэтажном торговом комплексе площадью 26,7 тысячи квадратных метров разместятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров, небольшие бутики, фуд-корт с кафе быстрого обслуживания и ресторанами на 587 мест, комната матери и ребенка», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ТК планируют оборудовать собственные мясной и рыбный цеха, цех кондитерских и хлебобулочных изделий.

Территорию около торгового объекта благоустроили и озеленили, рядом расположилась парковка на 1108 машин.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства торговых объектов. Надзор за ходом работ на торговом комплексе «Глобус» осуществлялся совместно со специалистами Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований» – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он подчеркнул, что все нарушения, которые выявили в ходе надзорных мероприятий, были оперативно устранены.