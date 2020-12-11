РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил ситуацию с прорывом трубы и затоплением первого этажа в Климовской городской больнице №2 в Подольске, где не так давно прошел ремонт и заменили коммуникации.

Максимович принял участие в инспекционном выезде в Климовскую городскую больницу №2 на основании заявления с портала «Добродел». В нем говорилось об аварии, которая произошла на днях. В больнице прорвало трубу из-за гидроудара и затопило первый этаж. В комиссию вошли заместитель главы администрации Александр Скобенников, главный врач Климовской городской больницы №2 Иоланта Буравцова, депутат горсовета Олег Паскарь.

«Представители подрядной организации осмотрели очаг повреждения и выяснили, что прорыв трубы произошел в связи с тем, что в тепловой системе случился гидроудар. В результате в оперативном порядке отключили подачу горячей воды, что повлияло на минимизацию потерь. Стоит учесть и социальную ответственность подрядчика, который исполнял ремонтные работы ранее, а по факту аварии, при условии, что это не его зона ответственности, за свой счет устраняет последствия проблемы. Все восстановительные работы выполнят качественно в кратчайшие сроки», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Комиссия предложила совместно с теплоснабжающей организацией предусмотреть профилактические мероприятия и установить специальные приборы для того, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.