РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Праздники зажжения огней на новогодних елках проведут в парках Красногорска в период с 15 по 20 декабря, сообщается на странице МАУК «Парки Красногорска».

«Друзья, уже на следующей неделе состоятся долгожданные праздничные мероприятия в наших парках! С 15 по 20 декабря вместе с вами мы по очереди будем зажигать все елочки в наших парках и, конечно, по нашей традиции, зажжем пушистую красавицу в Павшинской пойме», - говорится в сообщении.

Для детей и взрослых подготовили веселые интерактивные и шоу-программы. Гостей ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами.

«Также 26, 27 и 30 декабря приглашаем наших маленьких жителей на детские программы в парках! Будет весело, не пропустите!» - заключается в материале.