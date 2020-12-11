РИАМО - 11 дек. В московском районе Северное Измайлово началась очередная волна переселения по программе реновации, в ее рамках более 300 семей получат новые квартиры, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Жителям пяти домов, вошедших в программу реновации, будут предложены смотровые ордера в новом корпусе по адресу: улица Константина Федина, дом 13. Сюда начнется переселение 324 семей», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что уведомления о начале переселения москвичам уже направили. Их получили жители пятиэтажек по адресам: улица 9-я Парковая, дом 70, корпус 1 и корпус 2, Щелковское шоссе, дома 56/72, 58, корпус 1 и корпус 2.

На сегодняшний день в Северном Измайлове идет переселение жителей из 22 пятиэтажных домов в четыре стартовые новостройки. Две пятиэтажки уже демонтированы, еще одну отселили.

«В первом этапе программы реновации, в период с 2020 по 2024 год, запланировано переселение и демонтаж 37 домов, где проживают более 7 тысяч человек», – добавил руководитель департамента.

Всего в районе Северное Измайлово в программу реновации вошли 179 домов. Для обеспечения переселения жителей было подобрано 16 стартовых площадок.