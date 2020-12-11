РИАМО - 11 дек. Столичные полицейские пресекли реализацию контрафакта ювелирных изделий злоумышленниками, арендовавшими помещения в Москве, они создавали копии изделий ювелирных брендов, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудники полиции вышли на след злоумышленников, которые арендовали несколько помещений в столице, где создавали контрафактные украшения. Копии сбывались через интернет-магазин по цене в три-четыре раза ниже стоимости оригинальных изделий», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что стоимость драгоценных металлов, а также камней и готовых украшений, по предварительным подсчетам, составляет свыше 10 миллионов рублей. Контрафакт был найден в ходе обысков в производственных, офисных, а также жилых помещениях. Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, будет установлен в ходе назначенных экспертиз.

В отношении фигурантов дела возбудили уголовное дело по части 4 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Для установления каналов поставки драгоценных металлов и камней, а также выявления всех участников преступной группы проводятся опертивно-разыскные мероприятия. Ведется предварительное расследование.