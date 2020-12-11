РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 дек. За 11 месяцев текущего года в Домодедове зафиксировали 25 ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«На территории городского округа за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 25 ДТП по вине нетрезвых водителей, в результате которых 7 человек погибли и 28 получили различные травмы», - говорится в сообщении.

За тот же период сотрудники Домодедовской Госавтоинспекции выявили 455 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 22 - в состоянии наркотического опьянения.

«В соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», - отмечается в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды, направленные на пресечение и выявление нарушений данной категории.