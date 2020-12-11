РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. В подмосковном Красногорске 12 активных жителей получили награды в преддверии Дня Конституции, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Торжественную церемонию провела в пятницу глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в Российском государственном архиве кинофотодокументов.

«Эльмира Хаймурзина вручила знаки отличия губернатора Московской области 12 активным гражданам, участвовавшим в подготовке и проведении голосования по поправкам к Конституции РФ», - говорится в сообщении.

Глава округа подчеркнула, что место вручения выбрано не случайно - в главном архиве страны, где хранятся неопровержимые доказательства, бесценные свидетельства и материалы, которые не позволят допустить фальсификации истории нашей страны.

«Красногорск показал значительные результаты, показав явку в 75 с лишним процентов, а результаты в поддержку изменений в Конституцию - в 76%. Я благодарю вас за ту работу, которую каждый из вас сделал и делали тысячи людей на избирательных участках», - сказала Хаймурзина.

Летом 2020 года состоялось общероссийское голосование по поправкам к основному закону. В ходе кампании были соблюдены беспрецедентные меры Covid-безопасности. Всем посетителям выдавались маски, перчатки, одноразовые ручки, санитайзеры, осуществлялся бесконтактный контроль температуры. Впервые сроки голосования были увеличены до недели. Волеизъявление жителей проходило удобными для них способами – в школах, на выездных пунктах УИК, на дому. На крупных предприятиях были организованы временные участковые избирательные комиссии.

С 25 июня по 1 июля в муниципалитете на избирательных участках работала почти тысяча человек.