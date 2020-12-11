РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В подмосковных Люберцах в кадеты посвятили почти 50 учеников одной из школ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Кадетской школе городского округа Люберцы состоялось торжественное посвящение в кадеты. Всего в этот день в их ряды вступили 46 учеников», - говорится в сообщении.

По словам директора школы Наталии Скисовой, посвящение в кадеты - это один из главных праздников данной школы.

«Быть кадетом не только почетно, но и очень ответственно. Поздравляю ребят. Будьте достойны звания кадета!» - отметила Скисова.