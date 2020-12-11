РИАМО - 11 дек. На улице Удальцова в столице планируют построить офисный комплекс в форме треугольника, фасады здания будут облицованы плиткой под кирпич, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«За счет удачного расположения, многоплановый образ здания будет полностью раскрываться со стороны улицы Удальцова. Выразительность достигается за счет фактурной кирпичной облицовки, больших окон и выступающих из крыши окончаний полуколонн», – сказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, данное здание станет достойным украшением столичного района, а еще в нем появятся дополнительные рабочие места.

Общая площадь нового офисного комплекса составит 15,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят кафе, магазин, фитнес и так далее. Все помещения на остальных этажах будут заняты под офисы.

Данное здание будет иметь интересную треугольную форму, а под землей сделают двухуровневый паркинг. Территорию возле офисного комплекса благоустроят и озеленят.