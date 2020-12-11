РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 дек. В больницу Домодедова поступили 9 новых аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«Еще 9 аппаратов ИВЛ поступило в инфекционное отделение Домодедовской центральной городской больницы по поручению губернатора Московской области», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новое оборудование установили в палатах интенсивной терапии и реанимации отделения, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией и пневмонией.