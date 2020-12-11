РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске школьники изготовили 870 кормушек для птиц, их разместили во дворах и парках в ходе акции «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Экологическая акция «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной» прошла с 26 ноября по 10 декабря в школах Подольска. В акции приняли участие 2,5 тысячи обучающихся. Ребята вместе с учителями и родителями изготовили 870 кормушек для птиц, зимующих в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Кормушки размещали на пришкольной территории образовательных организаций, во дворах жилых домов. Также 23 кормушки, которые смастерили учащиеся школ №№1, 5 с УИОП, лицея Климовска, гимназии имени Подольских курсантов вывесили на деревьях в парке культуры и отдыха «Дубрава».

Проведение экологического мероприятия способствует формированию экологической культуры у детей и родителей, образованию и воспитанию населения, привитию любви к родной природе, а главное - учит заботиться о братьях меньших.