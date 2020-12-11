РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Свыше 8,4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 370 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 124 984 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 407 человек. Выздоровели и выписались 88 329 человек. Выявленные случаи по городским округам за минувшие сутки: Красногорск - 8 409 (плюс 128)», - говорится в сообщении.

В регионе работает горячая линия по коронавирусной инфекции: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.