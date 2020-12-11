РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 дек. Субсидии из муниципального бюджета в размере от 300 до 700 тысяч рублей получат 11 предпринимателей городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

На телеканале «Первый Мытищинский» в эфире программы «Диалог с властью» заместитель главы администрации Мытищ Ирина Шилова подвела итоги уходящего года в сфере предпринимательства. Накануне были подведены итоги конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального образования.

«Из 15 заявившихся в финал вышли 11: четыре предпринимателя не выполнили условия конкурса, в соответствии с которыми должна отсутствовать задолженность по налогам, один предприниматель не был допущен к конкурсу из-за того, что не выполнил обязательства по предыдущей субсидии, а именно – уровень заработной платы не ниже минимума, установленного трехсторонним соглашением. Каждый финалист получил от муниципалитета субсидию в размере от 300 до 700 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Конкурс проводился по двум номинациям – среди социальных предпринимателей и среди коммерческих организаций на возмещение затрат на модернизацию производства.

По словам Шиловой, в Мытищах около 18 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, к которым относятся индивидуальные предприниматели и самозанятые. В округе 83 средних предприятия, малых – 690, остальные – чуть более 8 тысяч – микропредприятия, 9,5 тысячи – индивидуальные предприниматели и самозанятые.

«Ирина Шилова рассказала, что ежегодно на территории округа регистрируется более 2,5 тысячи новых субъектов предпринимательства. Наиболее популярные направления бизнеса: медицина, работа с детьми, бытовые услуги. Но не все предприятия выдерживают, и по истечению финансового года многие прекращают свою деятельность и выбывают из реестра», - уточняется в материале.

С 1 января отменяется единый налог на вмененный доход, и предпринимателям нужно уже сейчас определиться, как они будут платить налоги – по патенту или упрощенной системе. Также для предприятий пищевой промышленности в соответствии с постановлением главного санитарного врача вводится производственный контроль, а за несоответствие нормам будут применяться очень серьезные штрафные санкции.

«За любым советом я предлагаю обращаться в союз «Мытищинская торгово-промышленная палата», где всегда проведут все необходимые консультации», – уточнила Шилова.