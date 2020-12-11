РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В подмосковных Люберцах чемпионат и первенство Московской области по восточному боевому единоборству 12 декабря соберут около 200 юных спортсменов, из них 62 - представители округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«12 декабря во Дворце спорта «Триумф» состоятся чемпионат и первенство Московской области по восточному боевому единоборству среди спортсменов 2010 года рождения. Наш округ представит самая многочисленная команда из 62 человек, 50 из них – воспитанники КСШОР Люберец», - сказал Ружицкий.

В Люберцы приедут спортсмены из Коломны, Луховиц, Ступина, Воскресенска, Балашихи и других городов Подмосковья. Министерство физической культуры и спорта Московской области наградит победителей и призеров соревнований медалями и грамотами.