РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске 12 и 13 декабря сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды по проверке водителей на трезвость, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В предстоящие выходные, 12-13 декабря, отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет», - говорится в сообщении.

Если водителя задержат повторно, а ранее он уже лишался прав, то наступает уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2-х лет.